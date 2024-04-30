Белгород, 30 апреля, 2024, 08:08 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) в Белгородском районе сбили воздушную цель на подлёте к городу. Об этом 30 апреля сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

MOD Russia/Global Look Press

«В Белгородском районе сработала наша система ПВО ― сбита одна воздушная цель на подлёте к городу», ― написал глава региона в Telegram-канале.

Он добавил, что оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировали.

В 07:02 мск 30 апреля в Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности. Власти рекомендовали гражданам не выходить из дома или укрыться в безопасном месте. Полчаса спустя после уничтожения воздушной цели ракетную опасность отменили.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 28 апреля российские системы противовоздушной обороны пресекли очередные попытки киевского режима совершить несколько атак с применением беспилотников самолётного типа по объектам на территории России. По данным Минобороны, девять дронов сбили над Брянской областью, три — над Курской, два поразили в небе над Белгородской областью, ещё три — над территорией Калужской области.

В этот же день военное ведомство информировало, что средства ПВО за сутки сбили пять ракет ATACMS и 46 украинских беспилотников.

Сирену ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе запускали также 28 апреля. В этот день Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли село Демидовка в Краснояружском районе. Кроме того, в том же районе атаке украинского дрона-камикадзе подверглось село Вязовое. По информации Гладкова, в результате атаки обошлось без пострадавших, однако повреждения получил инфраструктурный объект связи.