Мелитополь, 30 апреля, 2024, 08:58 — ИА Регнум. В ночь на 30 апреля украинская армия попытались нанести удар по полуострову Крым с использованием американских ракет ATACMS. Об этом 30 апреля сообщил глава комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты России, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сегодня ночью боевики ВСУ нанесли ракетный удар по Республике Крым. Бандеровцы предприняли попытку нанесения массированного удара по мирному полуострову», — написал он.

Рогов уточнил, что в небе над Джанкоем и Симферополем отработали российские силы противовоздушной обороны, которые, по его словам, сработали на отлично.

«По предварительным данным, ЗеРейх [киевский режим] применил для удара по мирному полуострову несколько баллистических ракет ATACMS», — отметил глава комиссии ОП.

Он также попросил не снимать и не выкладывать в интернет работу российских сил ПВО, уточнив, что на время атаки в регионе объявили тревогу, а движение по Крымскому мосту временно перекрыли.

«Сейчас движение по мосту возобновлено», — добавил Рогов.

Как передавало ИА Регнум, ранее 30 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сбитой в Белгородском районе силами ПВО воздушной цели. По предварительным данным, в результате этого никто не пострадал.

В ночь на 28 апреля российские силы ПВО пресекли очередные попытки Киева осуществить несколько атак с применением дронов самолётного типа по объектам на территории России. В Минобороны уточнили, что девять беспилотников сбили над Брянской областью, три — над Курской, два — в небе над Белгородской областью и ещё три — над территорией Калужской области.

Позднее в оборонном ведомстве уточнили, что средства ПВО ВС России за сутки сбили пять ракет ATACMS и 46 украинских БПЛА.