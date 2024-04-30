Париж, 30 апреля, 2024, 09:15 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ), опасаясь угрозы прорыва российских войск под Авдеевкой, были вынуждены наспех бросить в бой бывшие подразделения территориальной обороны. О таких отчаянных действиях украинской армии в интервью телеканалу LCI сообщил французский аналитик Ульрих Буна.

Dmytro Smolienko/Global Look Press

Эксперт отметил, что на авдеевском направлении в результате российских атак образовалась значительная брешь, закрыть которую ВСУ пытаются, отправляя на передовую не имеющие боевого опыта части, ранее принадлежавшие к территориальной обороне.

«Отправили 100-ю механизированную бригаду, у которой нет боевого опыта <…> просто так, чтобы попытаться заполнить брешь», — уточнил аналитик.

Буна подчеркнул, что такие действия украинской армии свидетельствует об острой нехватке личного состава. Аналитик также считает, что на фоне кадрового кризиса в ВСУ Россия может добиться ещё больших успехов в Донбассе.

«Мне кажется, то, что мы видим в Часовом Яре, зоне к западу от Авдеевки и в других местах уже несколько недель, я думаю, что это просто-напросто начало наступления России. Весеннего наступления России», — заявил он.

Как сообщало ИА Регнум, глава Минобороны Сергей Шойгу 17 февраля доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Авдеевки. Позднее он сообщил, что город освободили с минимальными потерями, активно применяя авиаудары. Министр уточнил, что бойцы ВСУ убегали из города, бросая укреплённые позиции, вооружение и раненых.

ВС России 22 апреля прорвали оборону ВСУ к северо-западу от Авдеевки, продвинулись вдоль железной дороги на три километра вглубь позиций противника и вошли в Очеретино.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в тот же день сообщил, что украинские военные сбежали с позиций из села Очеретино ДНР. После бегства ВСУ российские войска зашли в село, в центре которого были подняты флаги РФ.

Военный обозреватель Дэвид Экс заявил, что командование ВСУ отправило в село Очеретино неподготовленную бригаду. Это связано с шоком от быстрого продвижения российских войск, отметил эксперт. Он обратил внимание на скорость захода ВС России в населённый пункт. Потеря этих позиций может привести к коллапсу обороны ВСУ под Авдеевкой, считает обозреватель.

Журналисты чешского издания Seznam zprávy полагают, что после провала у Очеретино Украине следует ждать дальнейших прорывов российских войск.

Польский наёмник Михал Липский заявил, что у бойцов Вооружённых сил Украины не осталось никакой мотивации. По его словам, все мотивированные уже лежат на кладбищах. Наёмник обратил внимание на плохую подготовку украинских военных, отметив, что многие из них не умеют правильно прицеливаться.