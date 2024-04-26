Прага, 26 апреля, 2024, 10:14 — ИА Регнум. Дальнейших прорывов российских войск следует ждать Украине после провала у села Очеретино на авдеевском направлении в ДНР. Об этом сообщило 25 апреля чешское издание Seznam zprávy.

РИА Новости

«Ситуация для Украины остается плохой, нестабильной, и можно ожидать дальнейших прорывов. Материальное и численное превосходство на российской стороне», — говорится в статье.

Отмечается, что ВС России систематически наносят воздушные удары по украинским позициям и обстреливают их из тяжёлых вооружений в ключевых районах. После манёвра у Очеретино они могут нанести удар по позициям ВСУ на юге или обойти их оборону под Бердычами.

В период с 20 по 21 апреля российские силы внезапно атаковали украинскую 115-ю механизированную бригаду, продвинулись примерно на 4 км, взяли под контроль железнодорожную станцию Очеретино и оттеснили резервы противника, напомнил автор статьи.

Он добавил, что преимущество практически во всех аспектах принадлежит России, тогда как Украина располагает минимумом резервов. Быстрых изменений для Киева не будет даже в случае немедленной мобилизации, а обещанная помощь от США будет поступать постепенно.

22 апреля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о фактическом бегстве ВСУ из Очеретино. Как сообщало ИА Регнум, российские военные зашли в село и подняли в центре свои флаги.

Из-за шока от быстрого продвижения российских войск украинское командование отправило в село Очеретино на авдеевском направлении в ДНР неподготовленную бригаду. По словам военного обозревателя Дэвида Экса, 100-я механизированная бригада — одна из самых новых и слабо оснащённых в украинской армии, вряд ли способная помочь на передовой. Экс предупредил, что потеря позиций в Очеретино может привести к коллапсу обороны ВСУ в районе Авдеевки.

По словам британского эксперта Александра Меркуриса, бойцы ВСУ бегут с позиций под Авдеевкой, даже не находясь под огнём российских военных. Они чаще дезертируют и отказываются выполнять приказы командования.