Нью-Йорк, США, 25 апреля, 2024, 11:06 — ИА Регнум. Командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) отправило в село Очеретино на авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР) неподготовленную бригаду. Это связано с шоком от быстрого продвижения российских войск, пишет военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Чтобы понять, насколько напуганы сейчас украинские командиры, обратите внимание на бригаду, которую они бросили в прорыв к северу и западу от Очеретина: 100-ю механизированную бригаду. Это подразделение — одно из самых новых и слабо оснащённых в украинской армии, и, похоже, оно не приспособлено к тому, чтобы оказывать по приказам командования помощь на передовой», — сообщил журналист.

Дэвид Экс отметил быстроту захода российских военных в Очеретино, предупредив, что потеря этих позиций может привести к коллапсу обороны ВСУ в районе Авдеевки.

«30-я мотострелковая бригада российской армии продвинулась на несколько миль вдоль железной дороги, идущей на запад от Авдеевки, и захватила большую часть Очеретино. И возможно, также Новобахмутовку, село к югу от Очеретино», — пояснил он.

Слова журналиста в статье также подтверждает информация от украинской аналитической группы Deep State.

«Это самое быстрое проникновение российских войск на украинскую территорию за месяцы — и это угрожает разрушить линию обороны Украины к западу от Авдеевки», — следует из сообщения группы.

Как передавало ИА Регнум, 22 апреля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил журналистам, что украинские военные сбежали с позиций из села Очеретино ДНР. После бегства ВСУ российские войска зашли в село, в центре которого были подняты флаги РФ.

В этот же день немецкое издание Bild со ссылкой на своего автора Юлиана Рёпке написало, что ВС России прорвали оборону ВСУ к северо-западу от Авдеевки, продвинулись вдоль железной дороги на три километра вглубь позиций противника и вошли в Очеретино.