Москва, 20 февраля, 2024, 18:51 — ИА Регнум. Операция по освобождению Авдеевки (ДНР) войдёт в учебники истории, заявил министра обороны РФ Сергей Шойгу. 20 февраля министр представил доклад президенту РФ Владимиру Путину.

Александр Казаков/РИА Новости

Как указал Шойгу, подготовка к операции по освобождению Авдеевки началась ещё осенью 2023 года. Генштабу удалось провести её при минимальных потерях. ВС РФ наносили до 450 высокоточных авиаударов в сутки при освобождении Авдеевки. Российские войска создали невыносимые условия для ВСУ в городе и противник был вынужден бежать. Шойгу напомнил, что укрепрайон с подземными линиями в Авдеевке создавался девять лет, слом сопротивления ВСУ именно в этом городе — огромный успех.

Наступательные действия после взятия Авдеевки будут продолжены на запад, уже освобождени 72 км км.

«Противник оставил в Авдеевке много раненых, брошено много оружия», — доложил Шойгу президенту.

По его словам, уже начата работа по разминированию города, но из-за хаотичного отхода ВСУ не успели специально что-то заминировать.

Заслуша доклад, президент отметил, что командование ВСУ отдало приказ об отходе из Авдеевки, когда украинские военные уже сами оттуда бежали. Владимир Путин заявил, что все участники спецоперации по освобождению Авдеевки заслуживают самых высоких наград.

17 февраля, министр Шойгу в 04:00 мск 17 февраля доложил Путину об освобождении Авдеевки. Следующий доклад последовал в 11 утра того же дня о полном завершении операции. Противник бежал, бросив при этом вооружение и технику. Шойгу подчеркнул, что освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и, следовательно, значительно обезопасить город от ударов киевского режима.

Владимир Путин птогда поздравил российских военнослужащих с этим успехом и важной победой на поле боя.

20 февраля стало известно о полной зачистке Авдеевки от ВСУ. Ожидается, что после разминирования города можно будет приступать к его восстановлению.