Варшава, 9 апреля, 2024, 19:33 — ИА Регнум. У бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) не осталось никакой мотивации. Об этом заявил воевавший в рядах украинской армии польский наёмник Михал Липский в интервью Defence24.

Иван Шилов ИА Регнум

«Нет у них никакой мотивации. Все мотивированные уже лежат на кладбищах», — рассказал Липский.

Наёмник обратил внимание на плохую подготовку украинских военных, отметив, что многие из них не умеют правильно прицеливаться.

Вместе с тем польский военный посетовал на то, что ВС России обеспечены любыми видами вооружений, в том время как киевский режим не может наладить полноценное снабжение своих войск, рассчитывая на западные поставки.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2024 года, радиоперехваты раненых украинских бойцов подтвердили случаи массового отказа подразделений ВСУ от выполнения боевых задач. По сообщению одного из военных, даже водители отказались завозить в подразделения продукты питания и выполнять ротацию. Он отметил, что выполнять боевые задачи отказалось не одно подразделение, а сразу пять.

Другой военнослужащий сообщил, что всех бойцов ВСУ с лёгкими ранениями, в том числе с «поломанными рёбрами после штурма», командование быстро возвращает на позиции и полностью вылечиться они не могут.

В конце ноября украинский пленный Богдан Куманский заявил, что дезертиров стало очень много. Он сказал, что людей «тянут из любых подразделений», чтобы закрыть дырки на линии фронта. Зачастую это новобранцы без подготовки. «Отказников» много, потому что никто не хочет быть «мясом», добавил он.

Боец ВСУ, взятый в плен у Новопрокоповки в Запорожской области, рассказал, что командиры угрожают бросить на поле боя своих подчинённых, которые отказываются идти вперёд.