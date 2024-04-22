Донецк, 22 апреля, 2024, 23:42 — ИА Регнум. Украинские военные сбежали с позиций из села Очеретино в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщил 22 апреля журналистам председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Боевики ВСУ оставили позиции, а попросту — бежали из Очеретино», — заявил Рогов.

Он добавил, что Очеретино находится на северо-западе Авдеевки. После бегства ВСУ российские войска зашли в село, в центре которого были подняты флаги РФ.

Освобождение Очеретино даёт возможность российской армии нанести удары на этом участке фронта, заключил Рогов.

Как сообщало ИА Регнум, 22 апреля немецкое издание Bild со ссылкой на своего автора Юлиана Рёпке написало, что ВС России прорвали оборону ВСУ к северо-западу от Авдеевки, продвинулись вдоль железной дороги на три км вглубь позиций противника и вошли в Очеретино. Отмечалось, что ВСУ на этом участке фронта в течение нескольких месяцев держали оборону, а теперь оставили позиции «по неизвестной причине». По словам Рёпке, в Очеретино для подкрепления перебросили 47-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ, которая вступила в бой с авангардом российских войск.

Советник главы ДНР Ян Гагин 5 апреля сообщил о паническом бегстве жителей Харькова из города. По его словам, украинская армия подготавливает Харьков к боевым действиям. Большая часть проживающих в Харьковской области ожидает освобождения от киевского режима во главе с Владимиром Зеленским, сказал Гагин.