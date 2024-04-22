Донецк, 22 апреля, 2024, 16:46 — ИА Регнум. Российские войска прорвали оборону ВСУ к северо-западу от Авдеевки (ДНР), продвинулись вдоль железной дороги на 3 км вглубь позиций противника и вошли в посёлок Очеретино, передаёт 22 апреля немецкое издание Bild со ссылкой на своего автора Юлиана Рёпке.

Станислав Красильников /РИА Новости

В публикации отмечается, что ВСУ в течение нескольких месяцев держали оборону на данном участке, а теперь оставили позиции «по неизвестной причине».

В Очеретино для подкрепления перебросили 47-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ, которая вступила в бой с авангардом ВС РФ, отметил Рёпке. За близлежащее село Новокалиново идут бои, ВС РФ намерены усилить прорыв и расширить плацдарм вокруг Очеретина, сказано также в публикации.

Как передавало ИА Регнум, министр обороны России Сергей Шойгу 17 февраля доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Авдеевки, а 20 февраля сообщил подробности подготовки операции по взятию города. Авдеевку освободили с минимальными потерями, активно применяя авиаудары, подчеркнул Шойгу. Министр уточнил, что бойцы ВСУ убегали из города, бросая укреплённые позиции, вооружение и раненых.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков позднее сообщал об освобождении ряда населённых пунктов на авдеевском направлении, в частности, Ласточкино, Северного и Петровского. 19 апреля Конашенков заявил, что российские войска освободили посёлок Первомайское, кроме того, 21 апреля сообщалось об освобождении Богдановки.

Российские военные с освобождением села Богдановка под Артёмовском сделали ещё один шаг к окружению Часова Яра, текущее расположение российских сил позволяет расширить зону огневого контроля этого города, отмечал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.