Москва, 29 апреля, 2024, 11:04 — ИА Регнум. Визита президента России Владимира Путина ожидают в Турции в ближайшее время, однако стороны пока не согласовали его дату, сообщила 29 апреля «Газета.Ru».

Alexei Druzhinin/Global Look Press Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

«Пока ничего конкретного», — сообщил дипломатический источник в Анкаре.

Ожидается, что в ближайшее время дата визита Путина в Турцию прояснится.

В апреле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после заседания правительства республики заявил, что дата визита в Турцию Путина пока не определена. Глава Турции выразил надежду на то, что дату встречи определят как можно скорее. Эту информацию 17 апреля подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он пояснил, что причиной стали выборы президента в России и подготовка к инаугурации главы государства. Кроме того, Песков добавил, что у турецкого лидера напряжённая программа.

В начале марта администрация президента Турции заявила о начале подготовки визита Путина. Песков также подтвердил, что встреча глав двух государств готовится.

По словам Пескова, лидеры России и Турции во время готовящихся переговоров обсудят тему Украины, вопросы расчётов между Россией и Турцией, договорённости об учреждении российско-турецкого банка и дорожную карту создания газового хаба.