Севский район, Брянская область, 28 апреля, 2024, 00:41 — ИА Регнум. В ночь на 28 апреля российские системы противовоздушной обороны сбили ещё четыре украинских беспилотника самолётного типа в небе над Брянской областью, заявил губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«Два беспилотных летательных аппарата самолётного типа уничтожены над Севским районом силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал Богомаз в Telegram-канале.

Через 20 минут глава региона сообщил о ещё двух уничтоженных дронах над Севским районом.

Он уточнил, что пострадавших и разрушений нет, поблагодарив военных за пресечение очередной попытки атаки киевского режима.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Богомаз проинформировал о поражении над Брянской областью четырёх украинских беспилотников. Российские системы ПВО отразили атаку ВСУ с помощью трёх дронов над Выгоничским районом, ещё один беспилотник сбили над Трубчевским районом. Пострадавших и разрушений не было.

Об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов поздним вечером 27 апреля объявил также губернатор Воронежской области Александр Гусев. Он призвал жителей сохранять спокойствие, отслеживать оповещения от правительства региона и МЧС России.

В ночь на 27 апреля дежурными средствами ПВО над территорией Краснодарского края были уничтожены и перехвачены 66 вражеских дронов, ещё два БПЛА были сбиты над Крымским полуостровом, сообщили в Минобороны РФ.