Наступивший, 794-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о масштабной террористической атаке объектов на территории Кубани украинскими беспилотниками. В ночь на 27 апреля дежурными средствами ПВО над территорией Краснодарского края были уничтожены и перехвачены 66 вражеских дронов, ещё два БПЛА были сбиты над Крымским полуостровом, информирует Минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Кубань

О том, что украинские БПЛА целились в резервуарный парк и ректификационную колонну, используемую на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Славянске-на-Кубани, известили также краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев и глава Славянского района Роман Синяговский. Отмечается, что возгорание, возникшее после повреждения ректификационной колонны, ликвидировано.

Как докладывают с мест в Славянском, Северском и Кущевском районах, где было подавлено более десяти дронов, пострадавших и серьёзных повреждений нет, подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Тем временем непосредственно в зоне СВО экипажи Су-34 наносят удары по опорным пунктам и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск «Восток». Соответствующие видеокадры показало Минобороны.

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Уточняется, что лётчики применяют неуправляемые авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.