Воронеж, 27 апреля, 2024, 23:39 — ИА Регнум. В Воронежской области объявили об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом вечером 27 апреля сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Иван Шилов ИА Регнум

«Внимание! Уважаемые воронежцы, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал Гусев в Telegram-канале.

Глава Воронежской области призвал жителей сохранять спокойствие, отслеживать оповещения от правительства региона и МЧС России.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 28 апреля об опасности атаки беспилотников предупредили жителей Курской области. Губернатор региона Роман Старовойт призвал население к бдительности в связи с ожидаемой атакой БПЛА. Он подчеркнул, что российские силы и средства противовоздушной обороны приведены в готовность.

В ночь с 23 на 24 апреля силами ПВО и РЭБ пресекли попытки украинских террористов совершить серию атак с применением дронов самолётного типа по территории России. Всего были уничтожены и перехвачены восемь беспилотников ВСУ. Три БПЛА сбили над Курской областью, два — над Белгородской, ещё два — над территорией Воронежской области и один — над Смоленском.

В Воронежской области ночью 24 апреля были обнаружены и сбиты три украинских дрона самолётного типа. В результате падения обломков одного из беспилотников на территории частного дома воронежского села образовалась воронка площадью около 1 кв. м. Обошлось без пострадавших. Были повреждены стёкла, разрушена беседка, посечена кровля. Власти пообещали оказать необходимую помощь для восстановления объектов.