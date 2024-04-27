В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области население предупредили об опасности атаки беспилотников
Воронеж, 27 апреля, 2024, 23:39 — ИА Регнум. В Воронежской области объявили об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом вечером 27 апреля сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Внимание! Уважаемые воронежцы, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал Гусев в Telegram-канале.
Глава Воронежской области призвал жителей сохранять спокойствие, отслеживать оповещения от правительства региона и МЧС России.
Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 28 апреля об опасности атаки беспилотников предупредили жителей Курской области. Губернатор региона Роман Старовойт призвал население к бдительности в связи с ожидаемой атакой БПЛА. Он подчеркнул, что российские силы и средства противовоздушной обороны приведены в готовность.
В ночь с 23 на 24 апреля силами ПВО и РЭБ пресекли попытки украинских террористов совершить серию атак с применением дронов самолётного типа по территории России. Всего были уничтожены и перехвачены восемь беспилотников ВСУ. Три БПЛА сбили над Курской областью, два — над Белгородской, ещё два — над территорией Воронежской области и один — над Смоленском.
В Воронежской области ночью 24 апреля были обнаружены и сбиты три украинских дрона самолётного типа. В результате падения обломков одного из беспилотников на территории частного дома воронежского села образовалась воронка площадью около 1 кв. м. Обошлось без пострадавших. Были повреждены стёкла, разрушена беседка, посечена кровля. Власти пообещали оказать необходимую помощь для восстановления объектов.