Брянск, 28 апреля, 2024, 00:11 — ИА Регнум. Губернатор Брянской области Александр Богомаз в ночь на 28 апреля сообщил о пресечении очередной попытки киевского режима совершить атаку с применением беспилотников.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Четыре беспилотных летательных аппарата самолётного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал Богомаз в Telegram-канале.

Он уточнил, что три дрона сбили над Выгоничским районом, ещё один над Трубчевским.

Пострадавших и разрушений нет. На местах работают оперативные и экстренные службы.

Как сообщало ИА Регнум, 24 апреля в Брянской области в селе Курковичи украинский беспилотник атаковал автобус, в результате чего пострадали четыре человека, включая ребёнка. Раненых госпитализировали. На следующий день, 25 апреля, одна из пострадавших женщин скончалась от полученных ранений. Губернатор региона Александр Богомаз выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшей, пообещав оказать им материальную помощь.

В Брянской области 20 апреля в результате падения обломков украинского беспилотника произошло возгорание на объекте энергетической инфраструктуры. По его словам, российские военные уничтожили над территорией Выгоничского района пять ударных дронов ВСУ, в результате атаки никто не пострадал.