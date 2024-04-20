Брянск, 20 апреля, 2024, 10:46 — ИА Регнум. В результате падения обломков украинского беспилотника в Брянской области произошло возгорание на объекте энергетической инфраструктуры. Об этом 20 апреля сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Богомаз отметил, что российские военные уничтожили над территорией Выгоничского района пять ударных дронов ВСУ, в результате атаки никто не пострадал.

«При падении сбитого БПЛА произошло возгорание объекта энергетической инфраструктуры», — написал он.

Глава региона отметил, что на месте падения беспилотника работают сотрудники пожарно-спасательного подразделения и аварийные бригады, обеспечившие бесперебойное энергоснабжение потребителей.

Как передавало ИА Регнум, ранее 20 апреля Богомаз сообщил, что украинские войска в очередной раз пытались атаковать территорию Брянской области с помощью дронов. Он также поблагодарил за работу подразделения противовоздушной обороны.

Ранее в этот же день Министерство обороны сообщило о сбитых в ночь на 20 апреля 50 беспилотниках ВСУ в ряде регионов. Украинские дроны сбили над территорией Белгородской, Брянской, Московской, Калужской, Смоленской, Курской, Тульской и Рязанской областей. При этом в Брянской области удалось уничтожить десять БПЛА украинских войск.

Богомаз 17 апреля написал, что над регионом сбили три украинских метеозонда. По его словам, в результате этого никто не пострадал.