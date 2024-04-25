Брянск, 25 апреля, 2024, 18:23 — ИА Регнум. В Брянской области в селе Курковичи при атаке украинского беспилотника на автобус пострадали четверо человек, включая ребёнка. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум

«Украинские террористы совершили атаку с помощью дрона-камикадзе по мирным гражданам в селе Курковичи Стародубского муниципального округа. В результате террористической атаки на пассажирский автобус пострадали четверо мирных граждан, среди которых ребенок 14 лет», — глава области в Telegram-канале.

По информации Богомаза, в настоящее время пострадавшие госпитализированы. Им оказана вся необходимая медицинская помощь.

«Выражаю соболезнования пострадавшим от рук террористов нацистского украинского режима и желаю скорейшего выздоровления. Всем пострадавшим будет оказана материальная помощь», — добавил он.

Губернатор отметил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.

Как передавало ИА Регнум, вечером 23 апреля при в Шебекино Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника пострадали три человека. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, у одного пострадавшего осколочные ранения грудной клетки и плеча, бригадой скорой он доставлен в областную клиническую больницу. Ещё двое мужчин — один с осколочным ранением живота, второй с осколочными ранениями голени и кисти — были доставлены в городскую больницу № 2 города Белгорода.

25 апреля на брифинге проинформировал официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков доложил, что ВС РФ с начала спецоперации на Украине уничтожили более 23 тысяч беспилотников ВСУ.