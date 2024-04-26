В Брянской области скончалась пострадавшая при атаке БПЛА в Курковичах
Брянск, 26 апреля, 2024, 15:34 — ИА Регнум. Одна из пострадавших в результате атаки украинского беспилотника в Брянской области 25 апреля скончалась от ранений, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«В результате вчерашней атаки украинских террористов, которые совершили прицельный удар дроном-камикадзе по простым мирным гражданам в селе Курковичи Стародубского муниципального округа, одна из пострадавших женщин, к сожалению, от полученных ранений скончалась», — написал глава области в Telegram-канале.
Богомаз выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшей, пообещав оказать им материальную помощь.
Как передавало ИА Регнум, днём ранее в Брянской области в селе Курковичи украинский беспилотник атаковал автобус, в результате чего пострадали четыре человека, включая ребёнка.
Пострадавших госпитализировали.