Брянск, 27 апреля, 2024, 23:43 — ИА Регнум. Над Брянской областью вечером 27 апреля средствами противовоздушной обороны РФ были уничтожены пять беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.

Иван Шилов ИА Регнум

Атака украинских боевиков была пресечена дважды. Первые три БПЛА сбили около 23:00 мск. Ещё два дрона были уничтожены около 23:15 мск.

«Над Брянской областью были сбиты три БПЛА самолётного типа. Пострадавших нет», — пояснили в оборонном ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, в Брянской области поздним вечером 27 апреля была пресечена попытка украинских боевиков совершить атаку с помощью дронов самолётного типа. По информации губернатора региона Александра Богомаза, беспилотник средствами ПВО был уничтожен над Стародубским муниципальным округом.

В Курской области население предупредили в ночь на 28 апреля об опасности атаки беспилотников. Губернатор региона Роман Старовойт написал в Telegram-канале, что в связи с ожидаемой атакой БПЛА российские силы и средства противовоздушной обороны приведены в готовность.

На Украине вечером 27 апреля воздушную тревогу объявили в шести областях.