Брянск, 27 апреля, 2024, 23:27 — ИА Регнум. В Брянской области поздним вечером 27 апреля была пресечена попытка украинских боевиков совершить атаку с помощью дронов самолётного типа. Подробности сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам Богомаза, беспилотник средствами ПВО был уничтожен над Стародубским муниципальным округом.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», — написал в Telegram-канале губернатор Брянской области.

Как передавало ИА Регнум, Курская область подверглась 27 апреля массированным обстрелам украинских боевиков, российские средства радиоэлектронной борьбы обезвредили беспилотники. Об атаке ВСУ сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

ВС России взяли под контроль село Бердычи в Донецкой Народной Республике на авдеевском направлении.

Из-за шока от быстрого продвижения российских войск украинское командование отправило в село Очеретино на авдеевском направлении в ДНР неподготовленную бригаду, отмечал ранее военный обозреватель Дэвид Экс. Эксперт отметил, что потеря позиций в Очеретино может привести к коллапсу обороны ВСУ в районе Авдеевки.