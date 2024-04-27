Курск, 27 апреля, 2024, 23:13 — ИА Регнум. В Курской области население предупредили в ночь на 28 апреля об опасности атаки беспилотников.

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Губернатор региона Роман Старовойт написал в Telegram-канале, что в связи с ожидаемой атакой БПЛА российские силы и средства противовоздушной обороны приведены в готовность.

«Будьте бдительны», — призвал жителей Старовойт.

Как сообщало ИА Регнум, Курская область подверглась 27 апреля массированным обстрелам украинских боевиков, российские средства радиоэлектронной борьбы обезвредили беспилотники. Об атаке ВСУ сообщил губернатор региона.

За сутки область неоднократно подвергалась атакам со стороны Украины. Были обстреляны посёлки Тёткино и Новый Путь Глушковского района, а также село Горналь Суджанского района. Пострадавших нет.

На Украине вечером 27 апреля воздушную тревогу объявили в шести областях.

Минобороны сообщило, что в ночь на 27 апреля были пресечены масштабные попытки ВСУ совершить террористические атаки с использованием беспилотников на российские территории. Всего было уничтожено 68 вражеских дронов, в том числе 66 над Краснодарским краем.