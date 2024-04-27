Киев, 27 апреля, 2024, 22:44 — ИА Регнум. На Украине вечером 27 апреля воздушную тревогу объявили в шести областях.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн-карты Министерства цифровой информации Украины, сирены предупредили об опасности с воздуха в 20:29 мск население Николаевской области. Затем сирены взвыли в Кировоградской, Одесской, Черкасской, Винницкой и Киевской областях.

Как передавало ИА Регнум, Минобороны сообщило, что в ночь на 27 апреля были пресечены масштабные попытки ВСУ совершить террористические атаки с использованием беспилотников на российские территории. Всего было уничтожено 68 вражеских дронов, в том числе 66 над Краснодарским краем.

Курская область подверглась 27 апреля массированным обстрелам украинских боевиков, российские средства радиоэлектронной борьбы обезвредили беспилотники. Об атаке ВСУ рассказал губернатор региона Роман Старовойт.

Российские военные нанесли удар по дому в Херсоне, с крыши которого Вооружённые силы Украины (ВСУ) запускали и контролировали беспилотники.