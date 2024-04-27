Курск, 27 апреля, 2024, 22:27 — ИА Регнум. Курская область подверглась 27 апреля массированным обстрелам украинских боевиков, российские средства радиоэлектронной борьбы обезвредили беспилотники. Об атаке ВСУ сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

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За сутки, по словам губернатора, регион неоднократно подвергся атакам со стороны Украины. Были обстреляны посёлки Тёткино и Новый Путь Глушковского района, а также село Горналь Суджанского района.

«Никто из жителей не пострадал. Средствами РЭБ были обезврежены украинские дроны недалеко от села Николаево-Дарьино Суджанского района, деревни Гордеевки Кореневского района, посёлка Новый Путь и деревни Елизаветовки Глушковского района, пункта пропуска «Крупец» Рыльского района», — написал в Telegram-канале Старовойт.

Губернатор заверил, что ВС РФ наносили ответные удары по выявленным позициям укронацистов.

Как сообщало ИА Регнум, подразделения Западной группировки российских войск заняли более выгодные рубежи и отразили девять контратак противника в зоне спецоперации за минувшую неделю. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 27 апреля на брифинге.

ВС России взяли под контроль село Бердычи в Донецкой Народной Республике на авдеевском направлении.

Из-за шока от быстрого продвижения российских войск украинское командование отправило в село Очеретино на авдеевском направлении в ДНР неподготовленную бригаду, отмечал ранее военный обозреватель Дэвид Экс. Эксперт отметил, что потеря позиций в Очеретино может привести к коллапсу обороны ВСУ в районе Авдеевки.