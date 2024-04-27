Москва, 27 апреля, 2024, 08:00 — ИА Регнум. В ночь на 27 апреля были пресечены масштабные попытки киевских боевиков совершить террористические атаки с использованием беспилотников по российским территориям. Всего было уничтожено 68 вражеских дронов. Об этом сообщили в Минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM

По информации оборонного ведомства, средствами ПВО над Краснодарским краем были уничтожены и перехвачены 66 беспилотников самолётного типа.

Ещё два дрона ВСУ были сбиты над Крымским полуостровом.

Как сообщало ИА Регнум, российские войска ударили по складу с боекомплектом на военном аэродроме Мартыновка в Николаевской области, информировал 27 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Украинские боевики в ночь на 27 апреля атаковали территорию завода в городе Славянске-на-Кубани, обошлось без пострадавших, сообщил глава Славянского района Краснодарского края Роман Синяговский.

На Украине ночью 27 апреля сирены воздушной тревоги взвыли на всей территории.