Москва, 27 апреля, 2024, 17:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил певца Станислава (Стаса) Михайлова орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Указ главы государства был опубликован 27 апреля.

Сергей Карпухин/ТАСС Певец Стас Михайлов

Награда присуждена исполнителю за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю творческую деятельность.

27 апреля Михайлову исполнилось 55 лет. В 2022 году исполнителю было присуждено звание народного артиста России.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2024 года российские музыканты, в том числе Баста, Стас Михайлов, Полина Гагарина, группа «Любэ» и Валерия, записали альбом с песнями Муслима Магомаева. Доходы от его прослушиваний будут направлены пострадавшим в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле».

15 марта Михайлов проголосовал на выборах президента России на участке в медицинском колледже в Омске. Вместе с другими избирателями он спел собственную песню «Всё для тебя».

8 Марта, поздравляя женщин с праздником, Михайлов дал концерт в Московском метрополитене. Выступление прошло на станции «Курская». Певца сопровождали музыканты и несколько бэк-вокалистов. Для выступления на станции развернули концертное оборудование.

Также в марте 2024 года, отвечая на вопрос журналистов о покинувших Россию и оскорбляющих её деятелях шоу-бизнеса, Михайлов сказал, что эти артисты приползут назад на коленях, поняв, что без России ничего из себя не представляют.