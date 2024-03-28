Москва, 28 марта, 2024, 17:24 — ИА Регнум. Российские музыканты записали альбом с песнями Муслима Магомаева, доходы от его прослушиваний будут направлены пострадавшим в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщила 28 марта пресс-служба VK.

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Песни исполнили в том числе Баста, Стас Михайлов, Полина Гагарина, «Любэ», Валерия и другие. Альбом открывает стихотворение, прочитанное режиссёром Фёдором Бондарчуком.

«Альбом получил название «Голос мой услышь». В нём 12 песен Муслима Магомаева, которые записали российские исполнители. Все доходы от стриминга и прослушивания песен будут направлены пострадавшим от теракта 22 марта в «Крокус Сити Холле», который носит имя великого певца Муслима Магомаева», — сказано в сообщении.

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Артисты приложили усилия, чтобы сохранить мелодизм композиций при их исполнении, альбом предлагает многогранную палитру аранжировок от симфонического оркестра до современного звучания, отмечается также в сообщении. Релиз поддержали все российские музыкальные стриминговые сервисы, добавила пресс-служба.

Генеральный директор Фонда культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева Маргарита Косарева в свою очередь отметила, что приветствует идею записи альбома. Когда люди выражают желание помочь, это всегда должно восприниматься позитивно, сказала она в интервью «Газете.Ru».

Как передавало ИА Регнум, 27 марта рок-группа «Пикник», которая должна была выступить в «Крокус Сити Холле» 22 марта, дала концерт в Петербурге в БКЗ «Октябрьский». Концерт начался с минуты молчания.

Все собранные средства музыканты передадут близким погибших и пострадавших в результате теракта.

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Террористы атаковали «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям. В результате теракта погибли 143 человека, сообщило МЧС 27 марта. Были госпитализированы 124 человека, 77 из них остаются в больницах, проинформировал минздрав Подмосковья 28 марта.

Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. Суд арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта и четверых их предполагаемых подельников.