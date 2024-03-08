Москва, 8 марта, 2024, 17:40 — ИА Регнум. Российский эстрадный певец Стас Михайлов поздравил россиянок с 8 марта. В честь Международного женского дня он дал концерт в московском метрополитене.

Софья Сандурская/ТАСС Певец Стас Михайлов во время выступления в аванзале на станции «Курская»

На станции «Курская» исполнитель спел одни из своих самых популярных хитов ― «Всё для тебя» и «Только ты». Его сопровождали музыкальный коллектив и несколько бэк-вокалистов, для выступления на станции метро развернули концертное звуковое оборудование.

Михайлов признался, что ему понравилось петь в московском метрополитене.

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Как сообщало ИА Регнум, 8 марта президент России Владимир Путин поздравил российских женщин с Международным женским днём. Глава государства пожелал им счастливых мгновений, успехов во всём и взаимопонимания с теми, кто им дорог.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в поздравлении по случаю Международного женского дня отметил, что этот праздник «олицетворяет красоту, искреннюю любовь, уважение и особую благодарность к прекрасной половине человечества». Глава правительства указал на то, что женщины не только хранят семейный очаг, воспитывают детей, но и наполняют мир радостью и гармонией.

Министр обороны Сергей Шойгу в своём поздравлении сказал, что женщины дают жизнь, делают её ярче и гармоничнее, одухотворяют сердца мужчин и вдохновляют на свершения.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила женщин с 8 Марта песней на свои стихи в исполнении певицы Любови Успенской. Она добавила, что для каждого Международный женский день ассоциируется с чем-то приятным.