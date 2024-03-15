Омск, 15 марта, 2024, 13:27 — ИА Регнум. Певец, народный артист РФ Стас Михайлов отдал свой голос на выборах президента России на избирательном участке в Омске, сообщает 15 марта Омское областное телевидение.

Станислав Красильников/РИА Новости Певец, народный артист РФ Стас Михайлов

Музыкант посетил избирательный участок, который находится в медицинском колледже. Чтобы принять участие в голосовании в Омске, артист оформил открепительное удостоверение. По данным СМИ, Михайлов спел на участке вместе с другими избирателями свой хит «Всё для тебя».

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Как передавало ИА Регнум, утром 15 марта Центризбирком проинформировал, что избирательные участки на выборах президента России открылись по всей стране. Кроме того, была включена видеостена с данными о ходе голосования.

Также ЦИК сообщил, что явка на выборах президента России в целом по стране составляет 5,42% на 11:40 мск.

Голосование продлится три дня, с 15 по 17 марта. Участие в голосовании на президентских выборах впервые принимают избиратели из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам 15 марта, что проголосовал утром, воспользовавшись системой электронного голосования.

А губернатору Ивановской области Станиславу Воскресенскому пришлось отстоять очередь на своём избирательном участке, чтобы принять участие в выборах президента России.

Также свои голоса в этот день отдали губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, глава Херсонской области Владимир Сальдо, глава Крыма Сергей Аксёнов, министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.