Стас Михайлов на участке в Омске спел песню «Всё для тебя» и проголосовал
Омск, 15 марта, 2024, 13:27 — ИА Регнум. Певец, народный артист РФ Стас Михайлов отдал свой голос на выборах президента России на избирательном участке в Омске, сообщает 15 марта Омское областное телевидение.
Музыкант посетил избирательный участок, который находится в медицинском колледже. Чтобы принять участие в голосовании в Омске, артист оформил открепительное удостоверение. По данным СМИ, Михайлов спел на участке вместе с другими избирателями свой хит «Всё для тебя».
Как передавало ИА Регнум, утром 15 марта Центризбирком проинформировал, что избирательные участки на выборах президента России открылись по всей стране. Кроме того, была включена видеостена с данными о ходе голосования.
Также ЦИК сообщил, что явка на выборах президента России в целом по стране составляет 5,42% на 11:40 мск.
Голосование продлится три дня, с 15 по 17 марта. Участие в голосовании на президентских выборах впервые принимают избиратели из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам 15 марта, что проголосовал утром, воспользовавшись системой электронного голосования.
А губернатору Ивановской области Станиславу Воскресенскому пришлось отстоять очередь на своём избирательном участке, чтобы принять участие в выборах президента России.
Также свои голоса в этот день отдали губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, глава Херсонской области Владимир Сальдо, глава Крыма Сергей Аксёнов, министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.