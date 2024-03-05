Москва, 5 марта, 2024, 18:15 — ИА Регнум. Артисты, которые сбежали из России и теперь поливают её грязью, приползут назад на коленях, поняв, что ничего из себя не представляют, заявил журналистам певец Стас Михайлов.

Сергей Корсун ИА Регнум

«На коленях все ещё приползут и будут стоять у России и целовать ноги», — сказал он.

Певец напомнил, что именно Россия сделала артистов значимыми и узнаваемыми, а потому они поступают некорректно, когда ругают свою страну. По мнению Михайлова, артист является ничем без зрителей.

При этом певец отказался называть имена тех, кого он осуждает. Михайлов заявил, что не любит говорить плохо о человеке, если не видит его перед собой, сообщила «Экспресс-газета».

Как передавало ИА Регнум, сбежавший из России актёр Семён Трескунов, ставший известным после съёмок в фильме «Призрак» и сериале «Ивановы-Ивановы», заявил соцсетях, что не может найти работу. Он попросил подписчиков помочь и заявил, что готов почти на любую работу, отметив, что профессия актёра для него уже не актуальна.

Актёр Артур Смольянинов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом; внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), уехавший из России осенью 2022 года, тоже забросил актёрскую карьеру. Он рассказал, что стал петь с музыкальной группой. Выступать приходится в подземных переходах и в кафе.