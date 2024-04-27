Москва, 27 апреля, 2024, 05:12 — ИА Регнум. Обвиняемый в получении крупной взятки замминистра обороны 48-летний Тимур Иванов с супругой за время работы в Минобороны купили большой жилой дом площадью более 1,5 тыс. кв. метров, а также раритетный лимузин ЗиС-110 (на таком передвигались высшие партийные и военные чины в СССР). Сведения о доходах из деклараций за 2016–2019 годы фигуранта уголовного дела проанализировало «РИА Новости».

Mil.ru Тимур Иванов

Так, Иванов с супругой каждый год обзаводились новым автомобилем или мотоциклом. В 2016 году у них в декларациях значилось девять автосредств, а к 2019 году их было уже 12. В их числе ЗиС-110 стоимостью от 11 до 18 млн рублей.

Исходя из материалов СМИ, в 2024 году у Иванова было уже 22 машины.

В 2019 году в собственности у супругов появился жилой дом. Предполагается, что он оформлен на супругу.

При этом официально Тимур Иванов имеет долю в квартире площадью 44,2 кв. метров и в пользовании у него квартира в 300 кв. метров. У одного из детей в пользовании находится квартира в Мексике площадью 350 кв. метров.

Официальные доходы Иванова были стабильны: в 2016 году 14,2 млн рублей, в последующие два года — 11,4 млн и 13,5 млн рублей.

Супруга отличилась значительным доходом в 2018 году — 123,1 млн рублей, в 2016-м — 55,4 млн рублей.

В 2016 году Тимур Иванов был самым богатым среди замов главы Минобороны Сергея Шойгу.

Как сообщало ИА Регнум, Иванов был задержан на рабочем месте вечером 23 апреля. Суд арестовал его до 23 июня. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

Установлено, что замминистра, вступив в преступный сговор, получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны. Сумма взятки может составить более 1 млрд рублей. Вину в совершении преступления Иванов не признал.

В коррупционном деле фигурируют ещё два человека. Это бизнесмен Сергей Бородин и соучредитель «Олимпситистроя» Александр Фомин. Они также арестованы по решению суда.

В Басманный суд 26 апреля поступила апелляционная жалоба на постановление об аресте от второго фигуранта Бородина.

По версии следствия, Бородин находится с Ивановым в приятельских отношениях и вступил с ним в преступный сговор.

На имущество, активы и счета Иванова и всех родственников наложен арест.