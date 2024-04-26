Москва, 26 апреля, 2024, 23:19 — ИА Регнум. В Басманный суд Москвы 26 апреля поступила апелляционная жалоба на постановление об аресте от второго фигуранта уголовного дела о крупной взятке замминистра обороны РФ Тимура Иванова — Сергея Бородина. Информация об этом размещена на сайте суда.

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В картотеке дел апелляционная жалоба зарегистрирована. Бородин просит пересмотреть постановление суда об избрании ему меры пресечения в виде ареста.

Он обвиняется в даче взятки в особо крупном размере главному фигуранту дела Тимуру Иванову (часть 6 статьи 290 УК РФ).

По версии следствия, Бородин находится с Ивановым в приятельских отношениях и вступил с ним в преступный сговор.

Как сообщало ИА Регнум, представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге 26 апреля призвал журналистов ориентироваться только на официальные заявления по делу Тимура Иванова.

Иванов был задержан на рабочем месте вечером 23 апреля. Утром суд арестовал его до 23 июня. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

Установлено, что замминистра, вступив в преступный сговор, получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны. Сумма взятки может составить более 1 млрд рублей. Вину в совершении преступления Иванов не признал.

В коррупционном деле фигурируют ещё два человека. Это бизнесмен Сергей Бородин и соучредитель «Олимпситистроя» Александр Фомин. Они также арестованы по решению суда.

Допрашиваются свидетели, проводятся обыски.