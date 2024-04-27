Симферополь, 27 апреля, 2024, 04:41 — ИА Регнум. Поставленные Украине американские дальнобойные ракеты ATACMS несут угрозу Крымскому мосту и городам полуострова, заявил «Известиям» постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер регионального правительства Георгий Мурадов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Крымский мост

«Мы понимаем, что ракеты могут поражать и крымские города, и Крымский мост — нашу дорогу жизни, связывающую полуостров с материковой Россией. На это киевский режим, который мы не случайно характеризуем как неонацистский, получил одобрение Вашингтона», — сказал он.

Мурадов добавил, что нет сомнения в надёжности российской ПВО, но новая угроза очевидна.

Кроме того, передача ATACMS угрожает мирным городам за пределами зоны проведения спецоперации, отметил постпред Крыма. По его словам, было бы логично, что в случае использования Украиной ATACMS должен последовать жёсткий ответ со стороны российских войск, включая удары по штабам, где украинским командованием принимаются подобные решения.

Как сообщало ИА Регнум, Киев тайно получил свыше 100 дальнобойных ракет ATACMS и уже начал использовать их против России, написало The New York Times со ссылкой на источники. Передача была одобрена Джо Байденом ещё в середине февраля. ATACMS были включены в мартовский пакет помощи на 300 млн долларов. Также в него вошла новая партия кассетных модификаций этих систем.

Передача Украине дальнобойных ракет ATACMS лишний раз свидетельствует о вовлечённости США в конфликт, заявил 25 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Вашингтон подливает масло в огонь конфликта, однако эти поставки не помогут Украине изменить исход специальной военной операции, Россия одержит победу. Появление таких ракет лишь увеличит число жертв на Украине, подчеркнули в Кремле. Песков не исключил, что тайно осуществлённые в марте 2024 года поставки ATACMS Украине нарушили законодательство самих США.

Командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил России Апты Алаудинов считает, что Соединённые Штаты, выделяя помощь Киеву, по сути, финансируют террористическую деятельность, так как ВСУ вполне могут попытаться нанести удар американскими ракетами ATACMS по Крымскому мосту.

Президент России Владимир Путин называл большой ошибкой Вашингтона поставки Киеву ракет ATACMS. Это решение не изменит ситуацию на линии соприкосновения.