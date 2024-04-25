Москва, 25 апреля, 2024, 18:31 — ИА Регнум. Передача Украине дальнобойных ракет ATACMS лишний раз свидетельствует о вовлечённости США в конфликт, заявил 25 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Это лишнее подтверждение непосредственной вовлечённости Соединённых Штатов Америки в конфликт вокруг Украины», — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

США подливают масло в огонь конфликта, но эти поставки не помогут Киеву изменить исход специальной военной операции, Россия одержит победу, а появление таких ракет лишь увеличит число жертв на Украине, подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Песков также не исключил, что тайно осуществлённые в марте 2024 года поставки ATACMS Украине нарушили законодательство самих США.

Как передавало ИА Регнум, 24 апреля американские СМИ сообщили, что дальнобойные ракеты были переданы Киеву ещё в марте. По данным агентства Reuters, 17 апреля ВСУ применили ATACMS, в том числе для нанесения ударов по российскому аэродрому в Крыму. Позднее непубличную передачу ракет подтвердил и Госдеп.

Президент России Владимир Путин называл большой ошибкой Вашингтона поставки Киеву ракет ATACMS. Это решение не изменит ситуацию на линии соприкосновения и лишь продлит агонию киевского режима, подчёркивал глава государства.

США, не замечая многочисленных атак ВСУ на гражданские объекты, цинично заверяют, что Киев обещал не применять американские ракеты ATACMS для ударов по России, но это ложь, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. У США не выйдет выбраться сухими «из жуткого болота, впитавшего кровь простых солдат», подчеркнул он.