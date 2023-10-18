Пекин, 18 октября, 2023, 13:02 — ИА Регнум. Поставив Украине тактические баллистические ракеты ATACMS, американские власти совершили большую ошибку, заявил 18 октября на пресс-конференции в Пекине президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА Регнум

Президент сказал, что, если бы США поступили иначе, они потом могли бы сказать, что старались не допустить дополнительных жертв. Они могли бы сказать, что не поставили всё оружие, которое могли и что они «такие молодцы».

«Но они это сделали, а результата не будет. Уже поэтому это ошибка. Ну и, наконец, для Украины в этом смысле тоже ничего хорошего. Нет, это просто продлевает агонию», — сказал Путин.

Американский журнал The New Yorker в начале октября сообщил, что президент Джо Байден ещё в сентябре утвердил передачу Киеву ракет ATACMS.

В Верховной раде 17 октября заявили, что ATACMS уже находятся на Украине и ВСУ применили их против российских объектов. В этот же день глава пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон подтвердила, что Украине передали ракеты ATACMS.

В России осудили этот шаг США. Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон совершил большую ошибку. Он отметил, что Вашингтон намеренно скрывал этот шаг от общественности.