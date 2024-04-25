Нью-Йорк, США, 25 апреля, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Киевский режим тайно получил свыше 100 дальнобойных ракет ATACMS и уже начал использовать их против России. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА Регнум

«Украинские вооружённые силы впервые применили недавно поставленные американские ракеты большой дальности против России во вторник после того, как президент Джо Байден преодолел своё нежелание предоставлять оружие, позволив Пентагону тайно доставить его», — сообщает газета информацию от американских официальных лиц.

Уточняется, что передача более 100 ракет была одобрена Байденом ещё в середине февраля. ATACMS были включены в мартовский пакет помощи на 300 млн долларов. Также в него вошла новая партия кассетных модификаций этих систем.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала сообщения американских СМИ, источники которых подтвердили передачу Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности для использования «в пределах суверенной украинской территории», то есть в том числе для атак по территории Крыма, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Российский дипломат заявила, что план Вашингтона по развитию конфликта на Украине состоит в том, чтобы под предлогом мирных намерений «затащить всех на пустую сходку» в Швейцарии, а тем временем нарастить террористический потенциал киевского режима.