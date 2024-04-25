Москва, 25 апреля, 2024, 08:30 — ИА Регнум. Соединённые Штаты, выделяя помощь Киеву, по сути, финансируют террористическую деятельность, поскольку ВСУ вполне могут попытаться нанести удар американскими ракетами ATACMS по Крымскому мосту. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России Апты Алаудинов.

Madeleine Kelly/Global Look Press

По его словам, тот пакет помощи, которую США оказывают Украине, изначально не рассчитан на то, чтобы Киев мог «совершить что-то сверхъестественное на поле боя». По сути, это можно назвать финансированием террористических актов на территории России, добавил он.

«Ну и вполне может быть, что попытаются нанести удар по Крымскому мосту», — цитирует его «Газета.Ru».

Как передавало ИА Регнум, 24 апреля президент США Джозеф Байден подписал утверждённые парламентом страны законы о предоставлении военной помощи Украине и Израилю. Вашингтон возобновит военные поставки Киеву «уже в ближайшие часы», заявил он.

При этом американские дальнобойные ракеты были переданы Киеву ещё в марте. По данным агентства Reuters, 17 апреля ВСУ применили ATACMS, в том числе для нанесения ударов по российскому аэродрому в Крыму.

Ранее президент России Владимир Путин называл большой ошибкой Вашингтона поставки Киеву ракет ATACMS. Это решение не изменит ситуацию на линии соприкосновения и лишь продлит агонию киевского режима, подчёркивал глава государства.

ATACMS — тактическая баллистическая ракета класса «земля — земля». Имеет дальность применения до 300 км. Её разработка началась в 1982 году. Как пояснил ИА Регнум военный эксперт Дмитрий Дрозденко, у ракеты нет никаких особенных характеристик, свойств и преимуществ. В качестве её особенности выделяют дальность полёта, однако американцы поставляют ВСУ самый старый образец ракеты, отметил военный эксперт.