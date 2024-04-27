Москва, 27 апреля, 2024, 15:52 — ИА Регнум. Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена об усилении давления на Китай из-за его поддержки России можно расценивать как попытку шантажа. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Владимир Сотников.

Иван Шилов ИА Регнум

Блинкен на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что если Китай не примет меры по решению проблем, связанных с поддержкой России, то это сделают Соединённые Штаты Америки.

Сотников отметил, что США уже давно пытаются давить на Китай, чтобы он отказался от поддержки России, но на этот шантаж китайцы не пойдут. Председатель КНР Си Цзиньпин ясно даёт понять американцам, что время работает на Китай. США хотят договориться с Китаем о том, чтобы всячески противодействовать России. Однако это у них не получится. У китайцев есть своя чёткая линия, они прагматичные люди и прекрасно понимают, что им нужно от США. Также в Китае понимают, что сейчас настал такой момент, когда необходимо поддержать Россию, добавил эксперт.

«У США не так много рычагов давления на Китай, их действия ограничены. Они могут вводить санкции против КНР, но это невыгодно американцам. Вашингтон также может пытаться договариваться со своими союзниками по НАТО, чтобы те оказывали давление на Пекин, но у союзников свои интересы в Китае и они не хотят, чтобы объём китайской торговли и китайские инвестиции в экономику европейских стран НАТО снизились или вообще прекратились. Поэтому заявление Блинкена больше похоже на пустое сотрясение воздуха», — отметил востоковед.

Как передавало ИА Регнум, Блинкен на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином отметил, что обеспечение трансатлантической безопасности — это коренной интерес США. Блинкен не уточнил, какие именно меры Вашингтон может принять против Пекина. В ходе переговоров с официальными лицами КНР госсекретарь США выразил обеспокоенность тем, что Китай якобы поставляет товары двойного назначения для ОПК России. Блинкен утверждает, что Китай является крупнейшим поставщиком станков и микроэлектроники, а также других товаров двойного назначения, которые Москва якобы использует для наращивания своего ОПК.

В ходе встречи с госсекретарём США Си Цзиньпин отметил, что отношения Китая и США достигли прогресса в последнее время, однако есть немало проблем, требующих решения. Председатель КНР также подчеркнул, что Китай и Соединённые Штаты должны быть партнёрами, а не противниками, стороны должны искать точки соприкосновения.

Днём ранее Блинкен в Пекине встретился с министром иностранных дел КНР Ван И, который после встречи заявил, что отношения КНР и США в целом стали лучше, наблюдается стабилизация, но негативные факторы продолжают накапливаться.

Старший научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Василий Кашин отметил, что США непрерывно буквально с первых дней конфликта на Украине высказывали угрозы в адрес Китая из-за сотрудничества с Россией. И каждый раз, когда становилось ясно, что никаких летальных вооружений Пекин Москве не поставлял, Белый дом выдавал это за своё достижение. Не исключено, что подобный политический трюк в преддверии президентских выборов заготовили в Вашингтоне и сейчас, отметил эксперт.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя угрозы со стороны США из-за сотрудничества с Россией, заявил, что Китай является суверенным, мощным государством, которое может отстаивать интересы. Он добавил, что Китай одновременно является близким партнёром России, и Москва будет и дальше развивать сотрудничество.