Пекин, 26 апреля, 2024, 13:03 — ИА Регнум. Отношения Китая и США достигли прогресса в последнее время, однако есть немало проблем, требующих решения, заявил 25 апреля в ходе встречи в Пекине с госсекретарем США Энтони Блинкеном председатель КНР Си Цзиньпин, слова которого приводит китайское Центральное телевидение.

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«За последние несколько месяцев обе стороны, реализуя консенсус глав государств, поддерживали взаимодействие во всех областях и достигли позитивного прогресса. Однако остаётся еще немало проблем, которые необходимо урегулировать, ещё есть пространство для приложения дальнейших усилий», — сказал он.

Председатель КНР также подчеркнул, что Китай и Соединённые Штаты должны быть партнёрами, а не противниками, стороны должны искать точки соприкосновения.

«За 45 лет китайско-американские отношения прошли через многие невзгоды, что дало нам извлечь немало важных уроков: две страны должны быть партнёрами, а не противниками. Нужно искать точки соприкосновения, а не области для конкуренции», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Блинкен в Пекине встретился с министром иностранных дел КНР Ван И, который после встречи отметил, что отношения КНР и США в целом стали лучше, наблюдается стабилизация, но негативные факторы продолжают накапливаться.

6 апреля министр финансов США Джанет Йеллен на встрече с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном пригрозила последствиями для китайского бизнеса, если Пекин решится поддерживать Москву в конфликте с киевским режимом. Она уточнила, что эта позиция Белого дома касается и поддержки российского ВПК.

Пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй позднее подчеркнул, что Пекин примет необходимые меры, если Вашингтон решится на дополнительные санкции против китайских компаний.

США с первых дней конфликта на Украине озвучивали угрозы в адрес Китая из-за сотрудничества с Россией. И каждый раз, когда становилось ясно, что никаких летальных вооружений Пекин Москве не поставлял, Белый дом выдавал это за своё достижение.

Не исключено, что подобный политический трюк в преддверии президентских выборов заготовили в Вашингтоне и сейчас. Таким мнением поделился с ИА Регнум старший научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Василий Кашин, комментируя сообщения о планах госсекретаря США посетить Пекин, чтобы оказать давление на Китай из-за сотрудничества с Россией.