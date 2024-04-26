Пекин, 26 апреля, 2024, 05:20 — ИА Регнум. Министр иностранных дел КНР Ван И в Пекине 25 апреля провёл встречу с госсекретарём США Энтони Блинкеном. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ван И

По мнению Ван И, отношения КНР и США в целом стали лучше, наблюдается стабилизация, но негативные факторы продолжают накапливаться.

«У двух сторон стало больше диалога, сотрудничества и позитивных аспектов в различных областях, это приветствуют наши народы и международное сообщество», — заключил глава МИД Китая.

Состоится ли встреча Блинкена с председателем КНР Си Цзиньпином, не уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, США с первых дней конфликта на Украине озвучивали угрозы в адрес Китая из-за сотрудничества с Россией. И каждый раз, когда становилось ясно, что никаких летальных вооружений Пекин Москве не поставлял, Белый дом выдавал это за своё достижение.

Не исключено, что подобный политический трюк в преддверии президентских выборов заготовили в Вашингтоне и сейчас. Таким мнением поделился с ИА Регнум старший научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Василий Кашин, комментируя сообщения о планах госсекретаря США Энтони Блинкена посетить Пекин, чтобы оказать давление на Китай из-за сотрудничества с Россией.