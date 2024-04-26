Пекин, 26 апреля, 2024, 15:46 — ИА Регнум. Если Китай не примет меры по проблемам, связанным с поддержкой России, это сделают Соединённые Штаты Америки, заявил 26 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

(сс) U.S. Department of State

«Обеспечение трансатлантической безопасности — это коренной интерес США. В ходе наших дискуссий сегодня я ясно дал понять, что если Китай не решит эту проблему, это сделаем мы», — сказал он.

Блинкен при этом не уточнил, какие именно меры Вашингтон может принять против Пекина.

В ходе переговоров с официальными лицами КНР госсекретарь США выразил обеспокоенность тем, что Китай якобы поставляет товары двойного назначения для ОПК России. Блинкен утверждает, что Китай является крупнейшим поставщиком станков и микроэлектроники, а также других товаров двойного назначения, которые Москва якобы использует для наращивания своего ОПК.

Как передавало ИА Регнум, в ходе встречи с госсекретарём США Си Цзиньпин отметил, что отношения Китая и США достигли прогресса в последнее время, однако есть немало проблем, требующих решения. Председатель КНР также подчеркнул, что Китай и Соединённые Штаты должны быть партнёрами, а не противниками, стороны должны искать точки соприкосновения.

Днём ранее Блинкен в Пекине встретился с министром иностранных дел КНР Ван И, который после встречи заявил, что отношения КНР и США в целом стали лучше, наблюдается стабилизация, но негативные факторы продолжают накапливаться.

США с первых дней конфликта на Украине озвучивали угрозы в адрес Китая из-за сотрудничества с Россией. И каждый раз, когда становилось ясно, что никаких летальных вооружений Пекин Москве не поставлял, Белый дом выдавал это за своё достижение.

Не исключено, что подобный политический трюк в преддверии президентских выборов заготовили в Вашингтоне и сейчас. Таким мнением поделился с ИА Регнум старший научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Василий Кашин, комментируя сообщения о планах госсекретаря США посетить Пекин, чтобы оказать давление на Китай из-за сотрудничества с Россией.