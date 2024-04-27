Москва, 27 апреля, 2024, 12:16 — ИА Регнум. Китай является суверенным, мощным государством, которое может отстаивать свои интересы, заявил 27 апреля на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя угрозы со стороны США из-за сотрудничества с Россией.

AP/TASS

«Здесь абсолютно нечего комментировать. Китай — это абсолютно суверенное, мощное государство, которое в состоянии отстаивать и защищать свои интересы. И одновременно с этим — это наш близкий партнёр», — сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что Москва и Пекин будут и дальше развивать сотрудничество.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине заявил, что Соединённые Штаты «решат проблему» по оказанию Китаем поддержки России, если это не сделает Пекин. По его словам, поддержка России со стороны КНР в вопросе конфликта на Украине может спровоцировать Вашингтон на принятие новых санкций.

США с первых дней конфликта на Украине озвучивали угрозы в адрес Китая из-за сотрудничества с Россией.

Так, ранее американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники писало, что США разрабатывают санкции, которые могут отрезать некоторые банки Китая от мировой финансовой системы. Это необходимо, чтобы «заставить» Пекин разорвать коммерческие отношения с Москвой, отмечалось в публикации.

По данным издания, Блинкен «бьёт тревогу» среди западных союзников, поскольку опасается, что Россия может победить Украину в конфликте на истощение.

Министр финансов США Джанет Йеллен 6 апреля на встрече с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном предупредила, что китайскому бизнесу могут грозить последствия, если Пекин решится поддерживать Россию в конфликте с Украиной. Она уточнила, что это касается и поддержки российского ОПК.