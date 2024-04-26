Москва, 26 апреля, 2024, 14:38 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 193 украинских беспилотника, два снаряда реактивной системы залпового огня «Ольха», а также три управляемые авиабомбы Hammer. Об этом 26 апреля на брифинге проинформировал официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости / Сергей Мальгавко

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 193 украинских беспилотных летательных аппарата, два реактивных снаряда системы залпового огня «Ольха», три авиационные управляемые бомбы Hammer производства Франции», — сообщили в оборонном ведомстве.

Всего, по данным Минобороны, с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 592 самолёта, 270 вертолётов, 23 325 беспилотников, 509 зенитных ракетных комплексов (ЗРК), 15 856 танков и других боевых бронированных машин, 1274 боевые машины реактивных систем залпового огня (РСЗО), 9140 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 21 308 единиц специальной военной автомобильной техники.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее в Брянской области в селе Курковичи при атаке украинского беспилотника на автобус пострадали четыре человека, включая ребёнка.

Пострадавших госпитализировали. Им оказали всю необходимая медицинскую помощь.

Вечером 23 апреля при в Шебекино Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника пострадали три человека. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, у одного пострадавшего осколочные ранения грудной клетки и плеча, бригадой скорой он доставлен в областную клиническую больницу. Ещё двое мужчин — один с осколочным ранением живота, второй с осколочными ранениями голени и кисти — были доставлены в городскую больницу № 2 города Белгорода.