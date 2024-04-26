Санкт-Петербург, 26 апреля, 2024, 14:39 — ИА Регнум. Ответственность за реализацию демографической политики и поддержку семей следует закрепить за одним конкретным министерством, заявил 26 апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин.

ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

На заседании Совета законодателей в Петербурге он предложил вице-премьеру Татьяне Голиковой определить такое ответственное ведомство.

«Вопрос демографии для нас судьбоносный. Поэтому давайте мы этот вопрос закрепим, чтобы был ответственный министр, ответственное министерство, потому что политика в этой сфере будет тогда координироваться этим ведомством. Иначе у нас получится так, что отвечают все, но ответственного не найти», — сказал Володин.

Сейчас вопросы демографии и поддержки семей закреплены за Министерством труда и социальной защиты, но «неформально», сказала Голикова, отвечая на соответствующий вопрос спикера Госдумы.

Как передавало ИА Регнум, 25 апреля в приветствии участникам всероссийской демографической конференции «Россия — большая семья больших семей. Многодетность как новая норма» президент Владимир Путин отметил, что поддержка рождаемости, многодетности и обеспечение достойного качества жизни семей являются приоритетной общенациональной задачей.

29 февраля Путин в послании Федеральному собранию поставил задачу добиться устойчивого роста рождаемости в стране в ближайшие шесть лет. Он обозначил приоритетные задачи в сфере демографии, а также поддержки семей с детьми, которые должны быть выполнены для достижения поставленной цели. По итогам послания глава государства поручил продлить до конца 2030 года предусмотренные законом дополнительные меры господдержки семей с детьми.

В России есть все экономические и иные предпосылки для изменения ситуации с рождаемостью в лучшую сторону, заявила 26 апреля на заседании Совета законодателей спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В стране может начаться «демографическая весна», подчеркнула она.