Астана, 26 апреля, 2024, 12:20 — ИА Регнум. Западные страны применяют политику двойных стандартах относительно реализации права государств на самооборону. Об этом 26 апреля заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран — участниц ШОС в Астане.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Необходимо сказать о двойных стандартах Запада, когда речь заходит о реализации жизненно важного права на самооборону», — сказал Шойгу.

В качестве примера глава Минобороны привёл операцию Ирана «в ответ на вопиющую атаку по зданию иранского консульства в Дамаске».

«Результатом такой политики стало бездействие Совета Безопасности ООН, который не смог принять соответствующих решений», — отметил Шойгу.

Москва неоднократно предупреждала, отметил министр, что неурегулированность кризисов на Ближнем Востоке и безответственные провокационные действия приведут к росту напряжённости.

«Призываем все вовлеченные стороны к сдержанности и решению проблем политико-дипломатическими средствами», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, 1 апреля авиация Израиля нанесла ракетный удар по консульству Ирана в Дамаске. В числе жертв атаки оказались два генерала иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи.

МИД Ирана предупредил, что Тегеран оставляет за собой право принять контрмеры и ответить на удар по консульству. Кроме того, иранская сторона призвала СБ ООН осудить атаку на дипмиссию.

В ночь с 13 на 14 апреля Иран предпринял массированную атаку на Израиль. Иранские силы использовали для этого более 200 ракет и ударных беспилотников. В Тегеране назвали указанный удар ответом на нападение на своё консульство в Дамаске. Тегерану ничего не оставалось, кроме как наказать Израиль, так как СБ ООН не осудил Израиль за обстрел консульского отдела иранского посольства в Дамаске, заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян во время телефонной беседы с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

14 апреля на заседании СБ ООН постоянный представитель России при организации Василий Небензя заявил, что массированная ответная атака Ирана на Израиль не произошла в вакууме, а срочно созванное заседание Совета Безопасности на эту тему оказалось «парадом лицемерия и двойных стандартов».