Москва, 26 апреля, 2024, 11:02 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину доверяют 79% жителей страны, 80% респондентов считают, что он работает хорошо. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

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«О доверии Владимиру Путину заявили 79% россиян (минус 3 п. п. за неделю). Также большинство населения (80% — минус 3 п. п.) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства», — говорится в сообщении.

Положительно оценили работу правительства 55% респондентов (минус 4 п. п.). О том, что премьер-министр Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 55% опрошенных (минус 5 п. п.).

Опрос был проведён 25 апреля, в нём приняли участие 1,5 тыс. респондентов от 18 лет и старше. Метод опроса — интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Как передавало ИА Регнум, по данным опроса ВЦИОМ, проведённого 19 апреля 2024 года, Владимиру Путину выразили доверие 79% россиян, премьер-министру Михаилу Мишустину — 62,5% граждан. По тем же данным, 77,6% граждан одобряют деятельность президента.

Глава департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов 4 апреля сообщил, что волевым и решительным политиком Путина считают 89% россиян, мудрым человеком президента назвали 82%, о честности и порядочности главы государства заявили 76%, об уважении к чужому мнению — 75%.

В России зафиксирован максимальный уровень патриотизма за историю наблюдений. Так, порядка 94% россиян считают себя патриотами страны, причём безусловными патриотами — 62%, следует из соцопроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения.