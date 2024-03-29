Москва, 29 марта, 2024, 14:11 — ИА Регнум. В России зафиксирован максимальный уровень патриотизма за историю наблюдений. Так, порядка 94% россиян считают себя патриотами страны, причём безусловными патриотами — 62%, следует из соцопроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Алексей Колчин ИА Регнум

«По данным мониторингового опроса ВЦИОМ, уровень патриотизма в российском обществе высок как никогда: на сегодняшний день патриотами себя считают 94% наших сограждан, в том числе безусловными патриотами — 62% (+10 п. п. за последний год), это абсолютный максимум за весь период наблюдений. В целом тренд на «безусловный патриотизм» берет начало осенью 2014 года, когда доля «безусловных» патриотов впервые за долгое время ощутимо превысила долю «скорее» патриотов (48% vs 36%)», — сказано в сообщении центра.

Вместе с тем отмечается, что патриотами считают себя в равной степени мужчины и женщины (93% и 95% соответственно), молодые люди и представители старшего поколения (87% в группе 18–24 лет и 94% среди 60+), жители городов и сёл (94% и 95% соответственно).

Вместе с тем опрашиваемых в ходе исследования попросили ответить, что значит «любить свою родину». Так, для респондентов родина — это семья, дом, забота о близких; место, где родился, где живёшь; благополучие и безопасность, дети, природа, Земля, страна.

Опрошенные также отметили, что «любить родину» — это гордиться; защищать; вкладываться в развитие, процветание; знать и любить историю, культуру, традиции; жить в ней / не уезжать; быть патриотом; действовать в интересах страны; помогать / поддерживать.

Респонденты также отметили, что для любви к родине нужно быть достойным, ответственным, честным, порядочным и верным человеком.

В опросе, проведённом 16 марта, приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

Как передавало ИА Регнум, 31 января президент РФ Владимир Путин заявил, что не любить родину — всё равно что не любить семью и своих детей.

Путин подчеркнул, что такие вещи, как любовь к своей стране, должны быть заложены «прямо в подкорку».

8 ноября российский лидер на заседании Всемирного русского народного собора заявил, что быть русским означает нести ответственность за сбережение России.

Президент отметил, что русский — это больше, чем национальность. Это культурная, духовная, историческая идентичность.

Путин тогда подчеркнул, что только единая, сильная, суверенная Россия может гарантировать будущее и самобытное развитие как русского, так и всех других народов страны, объединённых общностью исторической судьбы.

Глава государства назвал преступлением против России любые попытки посеять в стране рознь и расколоть общество. Он напомнил, что Россия одна и делить её не позволено никому.

8 декабря 2022 года Путин заявил, что любовь к родине передаётся из поколения в поколение, это чувство священно.