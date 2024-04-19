Москва, 19 апреля, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Рейтинг доверия граждан России президенту Владимиру Путину составил 79,0%, сообщил 19 апреля ВЦИОМ.

Андрей Эрштрем/ИЗВЕСТИЯ Президент России Владимир Путин

«На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 79,0% респондентов», — сообщил ВЦИОМ.

Отмечается, что уровень доверия председателю правительства России Михаилу Мишустину составил 62,5%.

Также ВЦИОМ привёл рейтинг доверия главам фракций Госдумы: так, у лидера КПРФ Геннадия Зюганова он составил 30,0%, Сергея Миронова («Справедливая Россия — за правду») — 25,6%, Леонида Слуцкого (ЛДПР) — 20,5% и Алексея Нечаева («Новые люди») — 8,5%.

Также ВЦИОМ привёл показатель одобрения деятельности президента с 8 по 14 апреля, который составил 77,6%.

Опрос социологи проводили с февраля по апрель 2024 года, ежедневно опрашивая 1600 граждан во всех регионах страны.

Как сообщало ИА Регнум, на выборах президента России, состоявшихся 15–17 марта 2024 года, за Путина проголосовали 87,28% при рекордной явке 77,49%.

Глава департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов 4 апреля сообщил, что волевым и решительным политиком Путина считают 89% россиян, мудрым человеком президента назвали 82%, о честности и порядочности главы государства заявили 76%, об уважении к чужому мнению — 75%.