Москва, 4 апреля, 2024, 19:58 — ИА Регнум. 89% россиян назвали президента страны Владимира Путина волевым и решительным политиком, более 80% респондентов считают его мудрым человеком. Такие данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) привёл руководитель департамента политических исследований центра Михаил Мамонов.

Сергей Бобылев / РИА Новости Владимир Путин

«89% россиян считают, что Путин является волевым и решительным политиком, столько же респондентов отметили, что он является активным и энергичным, 82% заявляют о его мудрости, 76% отметили честность, порядочность, 75% — уважение к мнению других», — сообщил он на круглом столе Экспертного института социальных исследований «Президентское супербольшинство: кто составляет самую обширную политическую коалицию в России».

Таким образом, Путина воспринимают как способного решать проблемы и соответствующего ожиданиям национального лидера, резюмировал Мамонов. По его данным, 77% опрошенных заявили, что Путин способен обеспечить стабильность в стране.

Опросы проводились в январе–марте 2024 года среди 1,6 тыс. совершеннолетних граждан России.

Как сообщало ИА Регнум, согласно другому опросу ВЦИОМ, более 80% россиян доверяют Путину, 78,9% опрошенных одобряют его деятельность. Опрос проводился с 18 по 24 марта 2024 года среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 1%.