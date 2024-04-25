Москва, 25 апреля, 2024, 19:57 — ИА Регнум. Возможное размещение ядерного оружия США на территории Польши приведёт к новому витку эскалации, последствия которой сложно предугадать, заявил 25 апреля заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Варшава и Вашингтон играют с огнём, отметил замминистра на пресс-конференции в Москве.

Рябков также напомнил, что НАТО ранее обязалось не размещать на территории государств, которые изначально не входили в альянс, существенных боевых сил, а также ядерного оружия.

«К Польше это обязательство имеет самое непосредственное отношение. Они могут сколько угодно рассуждать в русле того, что их не устраивает в линии российской стороны, но я, предваряя эти их рассуждения, рассуждения их хозяев в Вашингтоне, могу сказать, что наше терпение небезгранично», — сказал Рябков.

Как передавало ИА Регнум, заместитель министра также отметил, что если ядерные объекты стран НАТО будут размещены на территории Польши, то станут военной целью для России. Политики, обсуждающие подобные планы, должны осознать, что размещение ядерных объектов в Польше не добавит ей безопасности, подчеркнул Рябков.

Ранее президент Польши Анджей Дуда допустил размещение на территории страны ядерного оружия США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если этот проект будет реализован, российские военные примут все необходимые ответные меры.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявление Дуды провокационным и отметила, что в случае появления американского ядерного оружия в Польше эти объекты сразу же пополнят список легитимных целей для поражения.

В случае, если американское ядерное оружие появится на территории Польши, Россия может ответить размещением ядерных сил в Калининградской области, заявил в беседе с ИА Регнум капитан 1-го ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

Оснащение Балтийского региона ядерным оружием очень опасно с учётом того, что эта территория с высокой плотностью населения, большим объёмом противоречий и серьёзным вмешательством в региональные дела внешних игроков, которые могут спровоцировать конфликт, доведя его до ядерного, отметил ранее в беседе с ИА Регнум политолог, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.