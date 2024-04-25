Москва, 25 апреля, 2024, 19:15 — ИА Регнум. Оснащение Балтийского региона ядерными технологиями и оружием представляет серьёзную опасность. Об этом 25 апреля корреспонденту ИА Регнум заявил политолог, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский, комментируя заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что ядерные объекты стран НАТО при их постоянном размещении на территории Польши станут военной целью для России.

Global Look Press

Офицеров-Бельский отметил, что заявление Рябкова является вполне очевидным ответом на продвижение ядерного потенциала НАТО на Восток, к границам Белоруссии и России.

По его словам, это воспринимается как усиление угрозы в нескольких смыслах этого слова. Во-первых, это вопрос подлётного времени. В случае размещения ядерного оружия в Польше подлётное время до Калининграда, Минска или дислокации российских войск уменьшится.

Во-вторых, это обладает демонстративным эффектом. Когда Россия разместила ядерное оружие в Белоруссии, нужно было предполагать, что НАТО может поступить аналогичным образом. Таким образом, ядерное оружие приближается к территории России.

В-третьих, наличие и установка ядерного оружия на территории другой страны всегда означает особый характер отношений с США, гораздо более глубокий, чем прежде. Это предполагает усиление военного присутствия США на территории Польши.

Политолог напомнил, что ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что если Вашингтон не выделит новую помощь Украине, то союзники США разочаруются в американских альянсах и могут начать разрабатывать своё ядерное оружие.

«Оснащение Балтийского региона ядерными технологиями и оружием очень опасно с учётом того, что эта территория с высокой плотностью населения, достаточно большим объёмом противоречий и серьёзным вмешательством в региональные дела внешних игроков, которые могут спровоцировать конфликт, доведя его до той фазы, когда применение ядерного оружия, например, со стороны России, станет, в принципе, оправданным», — подчеркнул политолог.

Как передавало ИА Регнум, замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что расширение практики совместных ядерных миссий альянса обладает дестабилизирующим и угрожающим характером. Приближение таких объектов к границам России также создает опасность для страны, добавил дипломат. Поэтому все те политики, которые сейчас по собственным причинам упоенно обсуждают в Польше и за её пределами такую схему, должны понять: сдвиги в этом направлении безопасности Польше не добавят, а уж соответствующие объекты точно станут целью, подчеркнул Рябков.

Президент Польши Анджей Дуда 22 апреля допустил размещение на территории республики ядерного оружия США. Он отметил, что у Польши, союзника НАТО, есть определённые обязательства, а вопрос о ядерном оружии уже некоторое время обсуждается с американской стороной.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что обстоятельства, побудившие Дуду высказаться о возможном размещении в стране ядерного оружия, не до конца ясны. По его словам, инициативы в этой сфере должны быть хорошо подготовлены. Дуда позднее пояснил, что решение о размещении в Польши ядерных сил США ещё не принято.

Генсек военного блока Йенс Столтенберг 23 апреля заявил, что у НАТО нет планов по изменению конфигурации своих ядерных сил и, в частности, по их размещению в Польше.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 апреля заявил, что российские военные примут все необходимые ответные меры в случае, если Польша разместит у себя ядерное оружие.

В марте 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что потребности в применении тактического ядерного оружия в ходе спецоперации никогда не было. Россия может применить любое оружие, в том числе ядерное, если речь будет идти об угрозе существования государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости страны, подчеркнул Путин. Ядерная триада России является более современной, нежели триады других стран, добавил он.

Глава государства не раз подчёркивал, что в военной доктрине России не предполагается превентивного ядерного удара, а только нанесение ответного удара. Он пояснил, что в случае применения агрессором ядерного оружия против России удар возмездия будет неизбежным.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявление Дуды провокационным. В случае появления американского ядерного оружия в Польше эти объекты сразу же пополнят список легитимных целей для поражения в ситуации прямого военного столкновения с НАТО, отметила она.

Капитан 1 ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин, 22 апреля, комментируя слова президента Польши Анджея Дуды о готовности Варшавы разместить на своей территории американское ядерное оружие, заявил, что Россия может разместить своё ядерное оружие (ЯО) в Калининградской области.

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук отметил, что в случае размещения ядерного оружия на территории Польши Россия увеличит свой ядерный потенциал на территории Белоруссии.