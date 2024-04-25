Москва, 25 апреля, 2024, 16:24 — ИА Регнум. России не всегда выгодно давать симметричный ответ на санкции, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 25 апреля.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Нам не всегда выгодно действовать по «принципу талиона» <…> нам нужно смотреть, что нам выгодно или невыгодно в целом для экономики. Запреты иногда выгодны, чтобы поставить на место тех, кто нам запрещает, но иногда невыгодны, если мы хотим обеспечить собственный рынок», — отметил глава государства.

Как передавало ИА Регнум, 6 марта пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что введённые западными странами антироссийские санкции не работают, а Москва превращает их в дивиденды.

Вместе с тем политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович отметил, что Россия продемонстрировала успешную борьбу с западным давлением, тем более что США сами толкнули другие страны к выстраиванию альтернативных торгово-экономических отношений.

По словам Мендковича, даже на Западе уже признали — Россия очень эффективно справилась с внешним давлением. Например, западная пресса включила главу ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину в рейтинг разрушителей санкций за то, что она смогла предотвратить экономическую катастрофу России в результате действий США и их союзников.

Путин в послании Федеральному собранию заявил, что экономика России в 2023 году росла темпами выше мировой, опережая в том числе страны «Группы семи».

Также глава государства заявил, что недоброжелатели России не достигли своих целей по изоляции РФ. Россия переживает особое время, качественно меняется изнутри, становится более самодостаточной, суверенной и уверенной в себе.

Кроме того, Путин подчеркнул, что за январь 2024 года российская экономика выросла на 4,6%.